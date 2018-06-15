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14:57   15 Июня 2018
Весь мир
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Россия всегда верна своему слову: почему африканцы ищут поддержку Москвы

Россия всегда верна своему слову: почему африканцы ищут поддержку Москвы

Африканские страны все больше стремятся к развитию отношений с Россией. Недавно президент РФ Владимир Путин встретился с руандийским коллегой Полем Кагаме. Африканский политик искренне признался, что его очень радует выпавшая ему удача поговорить российским лидером о развитии отношений двух государств.

По ряду направлений Россия сотрудничает и с Суданом. Более того, руководство этой страны даже выразило надежду на размещение российской военной базы в Красном море. Также между Москвой и Хартумом подписано межправительственное соглашение об использовании «мирного атома».

На партнерство с Россией возлагает большие надежды и Мадагаскар. Запущены различные механизмы упрощения процедур оформления бизнеса, налоговые схемы. В этом африканском островном государстве у России очень выгодные позиции в рамках былых заслуг СССР, ведь многие современные управленцы Мадагаскара обучались в советских вузах.

Россия всегда верна своему слову: почему африканцы ищут поддержку Москвы

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что все эти и другие события, связанные с повышением интереса африканских государств к сотрудничеству с Россией закономерны.

«Мы наблюдаем уникальную ситуацию. Псевдохалифат ИГ* (террористическая организация, запрещено в РФ) был разбит, и сейчас идет поиск государств, где его возродить. Для этой цели более всего пригодны страны, испытывающие с социально-экономические проблемы. И Африка в свете решения этой задачи — просто идеальный вариант. Вот поэтому государства и потянулись к нам», — считает Кошкин.

Эксперт привел примеры успешной политики России на Ближнем Востоке. По его словам, Москва смогла выстроить уникальные отношения с Ираном и Израилем, несмотря на то, что отношения этих государств пока далеки до дружественных. России удалось выстроить диалог с Турцией и Саудовской Аравией. Так саудовский монарх впервые приехал в РФ для того, чтобы договориться о закупках российской военной техники.

«Главное, что нам верят. Мы выполняем  обязательства и по поставкам вооружений, и по решению поставленных перед собой задач по борьбе с терроризмом, — продолжает эксперт. — африканцы понимают, что Вашингтон не является хозяином своего слова: сегодня может дать, завтра — забрать».

По словам Кошкина, бывшие колонизаторы, прежде всего, Великобритания и США, занимаются лишь дестабилизацией Африки в угоду своим экономическим интересам. Для них это традиционная манера поведения — отнимать все, что выгодно, не взирая на последствия, разрушать все, что может составить конкуренцию.

«В свое время именно ради этого и затевалась колонизация, — резюмирует политолог. — Если Россия не увеличит  присутствие на африканском континенте, его государствам и дальше будет грозить вмешательство со стороны США и их партнеров, и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие Африка не сможет. Иначе говоря, она остро нуждается в России».

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #иг #политика #кошкин #африка #весь мир
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