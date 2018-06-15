Станцию РЖД Царицыно в Москве реконструируют

Проект реконструкции столичной станции Царицыно одобрен, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Согласно разработке на станции пригородного сообщения возведут новые платформы с навесами, появятся блок-контейнер компрессорный и модульный пункт обогрева, строители реконструируют пост электрической центрификации. В здании станции освежат косметический ремонт.

Для комфорта пассажиров принято решение не закрывать станция на время проведения работ.

Финансировать ремонт собирается ОАО «РЖД», также в проект вложат средства из федерального бюджета.

Реконструкция Царицыно входит в план масштабной программы организации скоростного пригородного сообщения, которое проходит на Курском радиальном направлении железной дороги Москвы.

Напомним, что постройка ж/д станции Царицыно является объектом культурного наследия регионального значения. Здание вокзала построено по проекту архитектора В.К. Филиппова в 1908 году. Полная реставрация вокзала состоялась в 1998 году, позже, в 2007 году, фасад вокзала был повторно реставрирован.