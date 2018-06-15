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15:07   15 Июня 2018
Россия
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Станцию РЖД Царицыно в Москве реконструируют

Станцию РЖД Царицыно в Москве реконструируют

Проект реконструкции столичной станции Царицыно одобрен, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы. 

Согласно разработке на станции пригородного сообщения возведут новые платформы с навесами, появятся блок-контейнер компрессорный и модульный пункт обогрева, строители реконструируют пост электрической центрификации. В здании станции освежат косметический ремонт.

Для комфорта пассажиров принято решение не закрывать станция на время проведения работ.

 

Как провести идеальные выходные в «Царицыне» — разбираем по пунктам: - Отправиться в путешествие по парку на электромобиле и прокатиться на лодках по Царицынскому пруду. - Сходить на выставку «Сергей Андрияка в музее «Царицыно», которая работает последние дни. - Посмотреть на предметы искусства в окружении цветущих ромашек и роз и обучиться линогравюре. - Покормить уток и зябликов, завести знакомство с царицынскими белками. - Послушать оперные произведения Моцарта в Большом дворце или итальянскую музыку эпохи барокко и романтизма. - Устроить семейный или дружеский пикник на Большой поляне под музыку венских классиков — Гайдна, Моцарта и Бетховена. #царицыно #всевцарицыно #парк #выходные #museum #музыка

Публикация от Музей-заповедник «Царицыно» (@tsaritsyno_museum)

Финансировать ремонт собирается ОАО «РЖД», также в проект вложат средства из федерального бюджета.

Реконструкция Царицыно входит в план масштабной программы организации скоростного пригородного сообщения, которое проходит на Курском радиальном направлении железной дороги Москвы.

Напомним, что постройка ж/д станции Царицыно является объектом культурного наследия регионального значения. Здание вокзала построено по проекту архитектора В.К. Филиппова в 1908 году. Полная реставрация вокзала состоялась в 1998 году, позже, в 2007 году, фасад вокзала был повторно реставрирован.

 

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Автор: Екатерина Розина
#вокзал #ржд #реконструкция #царицыно #москвасейчас
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