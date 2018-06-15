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Весь мир
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Канадцы бойкотируют товары из США после конфликта Трампа и Трюдо — СМИ

Канадцы бойкотируют товары из США после конфликта Трампа и Трюдо — СМИ

Канал CTV сообщил, что многие жители Канады объявили США бойкот. Они не покупают товары американского производства и отказываются от поездок в страну из-за обострения отношений между премьером Канады Джастином Трюдо и президентом США Дональдом Трампом.

Конфликт длится последние недели. Все началось с того, что Трамп включил Канаду в перечень стран, против которых введены пошлины на импорт стали и алюминия. Кроме того, зависли переговоры США, Канады и Мексики по поводу актуализации зоны свободной торговли НАФТА. Трамп неделей ранее обвинил канадского премьера в «несправедливых» торговых барьерах против США. 

Сами канадцы стали активно использовать в соцсетях хештеги #BuyCanadian (покупай канадское), #BoycottUSProducts (бойкотируй американские продукты) и #BoycottUSA (бойкотируй США). Таким образом они призывают своих соотечественников «защитить честь Канады».

Трюдо на фоне всего этого заявил, что в последние дни действительно наблюдается «усиление патриотических настроений».

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #трамп #канада #трюдо #байкот
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