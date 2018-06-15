Украинец разделся перед Тимошенко во время ее выступления
Мужчина признался, что «очень любит» политика.
Инцидент произошел на форуме «Новый курс Украины». Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступала с речью, когда неизвестный мужчина поднялся на сцену, вручил политику букет цветов, и признался ей в любви. Он заявил, что всегда верил обещаниям Тимошенко, и попросил выполнить их.
«Мы хотим в Европу», - подытожил украинец и снял футболку.
На спине мужчина написал красными чернилами «Новый курс Украины».
Тимошенко в свою очередь поблагодарила поклонника. Она заверила, что Киев не собирается изменять курс.