Украинец разделся перед Тимошенко во время ее выступления

Мужчина признался, что «очень любит» политика.

Инцидент произошел на форуме «Новый курс Украины». Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступала с речью, когда неизвестный мужчина поднялся на сцену, вручил политику букет цветов, и признался ей в любви. Он заявил, что всегда верил обещаниям Тимошенко, и попросил выполнить их.

«Мы хотим в Европу», - подытожил украинец и снял футболку.

На спине мужчина написал красными чернилами «Новый курс Украины».

Тимошенко в свою очередь поблагодарила поклонника. Она заверила, что Киев не собирается изменять курс.