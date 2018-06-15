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14:43   15 Июня 2018
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Украинец разделся перед Тимошенко во время ее выступления

Украинец разделся перед Тимошенко во время ее выступления

Мужчина признался, что «очень любит» политика.

Инцидент произошел на форуме «Новый курс Украины». Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступала с речью, когда неизвестный мужчина поднялся на сцену, вручил политику букет цветов, и признался ей в любви. Он заявил, что всегда верил обещаниям Тимошенко, и попросил выполнить их.

«Мы хотим в Европу», - подытожил украинец и снял футболку.

На спине мужчина написал красными чернилами «Новый курс Украины».

Тимошенко в свою очередь поблагодарила поклонника. Она заверила, что Киев не собирается изменять курс.

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Автор: Юлия Халус
#украина #политика #тимошенко #новости #новый курс украины
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