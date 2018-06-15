Ученые разработали оптимальные туристические маршруты для болельщиков

Математики из Университета ИТМО создали приложение, позволяющее гостям чемпионата мира в России составить оптимальный туристический маршрут для того, чтобы увидеть как можно большее количество достопримечательностей, сообщает пресс-служба ВУЗа.

По словам Ксении Мухиной, создательницы туристической «карты болельщика», маршруты, построенные системой, отлично подходят для первоначального знакомства с любым из 11 «футбольных» городов. Однако система пока плохо справляется с составлением тематических маршрутов.

Как отмечает Мухина, ФИФА также подготовила маршруты для посещения главных достопримечательностей России. Однако карты ФИФа не учитывают, что большинство памятников культуры расположены не в самих «футбольных городах», а в прилегающих к ним областям.

Петербургские математики разработали карты достопримечательностей Москвы, Казани, Ростова-на-Дону и других городов. Все турпоездки укладываются в один день и не требуют длительных разъездов, подчеркнули разработчики программы.