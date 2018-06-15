МИД: Решение Норвегии удвоить число военных США ставит крест на политике страны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерение Норвегии расширить присутствие американских военных в мирное время на территории страны подрывает доверие к государству.

Напомним, норвежское правительство приняло решение об увеличении американских баз на территории собственной страны сроком на пять лет, стоит отметить, что размещение иностранных военных планируется вблизи с границей РФ.

Захарова возмутилась увеличением американских сил вдвое, она отметила, что для этого нет никакой необходимости в мирное время. Норвегия поставила крест на собственной традиционной политике, прокомментировала дипломат.

Представитель МИД объяснила, что правительство страны создает непредсказуемость в двусторонних отношениях с Россией и нивелирует обещания отказаться от агрессивной политики и размещения иностранных баз на территории.

В заключении она призвала Осло обратить внимание на реакцию Кремля, изменить принятое решение и линию поведения.