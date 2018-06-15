По модели ФБР. Чайка выступает за единый СК под надзором прокуратуры

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка считает, что в России должен быть создан единый Следственный комитет. При этом он должен подчиняться или быть под надзором прокуратуры.

Отвечая на вопросы журналистов на Всероссийской научно-практической конференции «Ягужинские чтения», Чайка признал, что предлагаемый им вариант следственного органа близок в американскому ФБР. По его словам, в России рано или поздно придется сделать именно так, потому что американская модель эффективна.