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 По модели ФБР. Чайка выступает за единый СК под надзором прокуратуры

По модели ФБР. Чайка выступает за единый СК под надзором прокуратуры
Не менее 29 мирных граждан погибли в Донбассе с начала года — ОБСЕ

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14:12   15 Июня 2018
Россия
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По модели ФБР. Чайка выступает за единый СК под надзором прокуратуры

По модели ФБР. Чайка выступает за единый СК под надзором прокуратуры

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка считает, что в России должен быть создан единый Следственный комитет. При этом он должен подчиняться или быть под надзором прокуратуры.

Отвечая на вопросы журналистов на Всероссийской научно-практической конференции «Ягужинские чтения», Чайка признал, что предлагаемый им вариант следственного органа близок в американскому ФБР. По его словам, в России рано или поздно придется сделать именно так, потому что американская модель эффективна.

«Моя позиция по этому вопросу не изменилась, — заявил генпрокурор. — Должно быть единое следствие. Исключение, может быть, расследования каких-то государственных преступлений. Это можно оставить в подследственности ФСБ».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #ск #генпрокуратура #чайка #общество #ягужинские чтения
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