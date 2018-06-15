Путин обсудил с главой КНР ситуацию на Корейском полуострове

Глава России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпинем, сообщают в Кремле. Одной из тем разговора стало урегулирование ситуации в Северной Корее.

Основной темой переговоров стали различные вопросы международной обстановки, включая саммит КНДР-США и денуклеаризацию Северной Кореи, сообщает в пресс-службе президента.

Ранее «Политика сегодня» сообщала, что Путин стал первым иностранцем, который был награжден орденом Дружбы КНР. Путин получил орден во время личной встречи с главой Китая.