Путин обсудил с главой КНР ситуацию на Корейском полуострове
Глава России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпинем, сообщают в Кремле. Одной из тем разговора стало урегулирование ситуации в Северной Корее.
Основной темой переговоров стали различные вопросы международной обстановки, включая саммит КНДР-США и денуклеаризацию Северной Кореи, сообщает в пресс-службе президента.
Российско-китайские переговорыhttps://t.co/WVJX7XGKzH pic.twitter.com/4RMsKbp7Ur— Владимир Путин (@PutinRF) 8 июня 2018 г.
Ранее «Политика сегодня» сообщала, что Путин стал первым иностранцем, который был награжден орденом Дружбы КНР. Путин получил орден во время личной встречи с главой Китая.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин вручил главе Российского государства орден Дружбы КНР. Президент России стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой государственной награды Китаяhttps://t.co/xJBhqmbaUV pic.twitter.com/6KGYAklhso— Владимир Путин (@PutinRF) 8 июня 2018 г.