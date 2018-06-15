Захарова: Британские спецслужбы могут быть причастны к провокации в Солсбери

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что главным мотивом Британии во всем это деле стала провокация России. «Дело Скрипалей» использовалось в «нечистоплотных антироссийских целях».

Кроме того, Захарова считает, что к инциденту в Солсбери причастен «британский официоз», в частности спецслужбы.

В марте бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. Ранее Скрипаля судили за шпионаж в пользу Великобритании. Сергей и Юлия стали жертвами нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту и заявил, что именно в России был разработан газ, которым отравили Скрипалей. Российская сторона опровергла все обвинения. Кроме того, подобное вещество не разрабатывалось ни в СССР, ни в России.

На данный момент Сергей и Юлия поправились, и их выписали из больницы.