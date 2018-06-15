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14:06   15 Июня 2018
Россия
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Песков: Путин высоко оценил игру сборной России в матче с Саудовской Аравией

Песков: Путин высоко оценил игру сборной России в матче с Саудовской Аравией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что после матча глава государства позвонил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову и сказал, что «главные игры еще впереди».

По словам Пескова, у российского лидера лидера осталось положительное впечатление от матча положительное впечатление.

Встреча команд России и Саудовской Аравии состоялась 14 июня. Российская сборная обыграла соперников со счетом 5:0. За ходом матча с трибун наблюдал президент РФ Владимир Путин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, а также президент ФИФА Джанни Инфантино.

Комментируя поражение команды, глава Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат сообщил, что сборную ждет дисциплинарное взыскание. Он подчеркнул, что итоги встречи не отражают уровень подготовки специалистов. 

Как сообщает ФИФА за матчем на стадионе «Лужники» наблюдали более 78 тысяч человек при общей вместимости стадиона в 81 тысячу зрителей. Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. 32 футбольных сборных сыграют на стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

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Автор: Надежда Егорова
#путин #песков #саудовская аравия #чм #чм2018
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