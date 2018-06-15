Доклад ОЗХО о применении химоружия в Сирии вызывает вопросы — Захарова

Заключение миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по якобы примененному 24 и 25 марта 2017 химическому оружию в сирийской провинции Хама вне критериев сбора и анализа информации. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, доклад миссии вызывает вопросы.

На брифинге представитель МИД заявила, что уже после первого прочтения документа становится очевидно, что методы работы экспертов ОЗХО все еще далеки от требований к сбору и анализу информации, прописанных в Конвенции о запрещении химического оружия. Кроме того, по словам дипломата, вызывает вопросы тот факт, что доклад был выпущен спустя более года после того, как были зафиксированы предполагаемые химатаки.

«Какова вообще ценность анализа проб по прошествии столь длительного времени?», — задала риторический вопрос Захарова.

Она также отметила, что некоторые страны, которые ранее требовали ухода Башара Асада с поста президента САР, сейчас смягчают свои позиции. В политическом плане, констатировала дипломат, в настоящее время продолжаются усилия по формированию конституционного комитета под эгидой ООН с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Военные успехи правительства арабской республики в борьбе с терроризмом и продвижение политического урегулирования кризиса вынуждают внешние силы задуматься о выборе дальнейшей политики.

«Мы получаем сигналы о смягчении позиции некоторых стран, которые ранее требовали свержения так называемого режима Асада», — отметила представитель МИД.

Также она отметила, что в Сирии до сих пор сохраняется незаконное военное присутствие. На контролируемых внешними силами территориях продолжаются попытки создания параллельных органов власти. Возглавляемая США коалиция по-прежнему разделяет террористов на «плохих» и «не очень».

«Подобные подходы не способствуют нахождению политического решения проблемы и стабилизации обстановки, несут угрозу территориальной целостности САР и сохраняют конфликтный потенциал.

Захарова подчеркнула, что мирное урегулирование в арабской республике должно двигаться вперед, поскольку стагнация в этом процессе очень опасна. Стагнация может свести на нет значительные достижения последних месяцев в борьбе с терроризмом, чего нельзя допустить.