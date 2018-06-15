ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,25 процентов

Регулятор объяснил это решением правительства повысить НДС до 20%, а также опережающим инфляцию ростом цен на бензин.

Банк России по итогам заседания совета директоров распространил сообщение, где объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,25% после понижения в марте на 0,25 процентных пункта. В регуляторе уточнили, что после повышения НДС пришлось пересмотреть вверх прогноз инфляции (до 3,5-4%). Эта мера повлияет на динамику потребительских цен. Этот эффект особенно проявится в следующем году.

Тем временем прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году не изменился. Он остался на уровне 1,5-2%.