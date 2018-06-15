Мы в соц.сетях:
Захарова: Британские спецслужбы могут быть причастны к провокации в Солсбери

Захарова: Британские спецслужбы могут быть причастны к провокации в Солсбери

 По модели ФБР. Чайка выступает за единый СК под надзором прокуратуры

По модели ФБР. Чайка выступает за единый СК под надзором прокуратуры
Не менее 29 мирных граждан погибли в Донбассе с начала года — ОБСЕ

Не менее 29 мирных граждан погибли в Донбассе с начала года — ОБСЕ

 Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета

Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета
МИД: Решение Норвегии удвоить число военных США ставит крест на политике страны

МИД: Решение Норвегии удвоить число военных США ставит крест на политике страны

 Путин обсудил с главой КНР ситуацию на Корейском полуострове

Путин обсудил с главой КНР ситуацию на Корейском полуострове
Захарова: Британские спецслужбы могут быть причастны к провокации в Солсбери

Захарова: Британские спецслужбы могут быть причастны к провокации в Солсбери

 По модели ФБР. Чайка выступает за единый СК под надзором прокуратуры

По модели ФБР. Чайка выступает за единый СК под надзором прокуратуры
Не менее 29 мирных граждан погибли в Донбассе с начала года — ОБСЕ

Не менее 29 мирных граждан погибли в Донбассе с начала года — ОБСЕ

 Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета

Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета
МИД: Решение Норвегии удвоить число военных США ставит крест на политике страны

МИД: Решение Норвегии удвоить число военных США ставит крест на политике страны

 Путин обсудил с главой КНР ситуацию на Корейском полуострове

Путин обсудил с главой КНР ситуацию на Корейском полуострове
14:01   15 Июня 2018
Россия
38

ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,25 процентов

ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 7,25 процентов

Регулятор объяснил это решением правительства повысить НДС до 20%, а также опережающим инфляцию ростом цен на бензин.

Банк России по итогам заседания совета директоров распространил сообщение, где объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,25% после понижения в марте на 0,25 процентных пункта. В регуляторе уточнили, что после повышения НДС пришлось пересмотреть вверх прогноз инфляции (до 3,5-4%). Эта мера повлияет на динамику потребительских цен. Этот эффект особенно проявится в следующем году.

Тем временем прогноз темпа прироста ВВП в 2018 году не изменился. Он остался на уровне 1,5-2%.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #новости #цб #ключевая ставка
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов Россия
«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов
Исследователи проанализировали показатели самых популярных каналов мессенджера за последние два месяца.
14:04   15 Июня 2018
56
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия

Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак

21:06   14 Июня 2018
118
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ Ближнее зарубежье

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

18:25   14 Июня 2018
16922
Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту Россия

Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту

17:43   14 Июня 2018
97
Самое читаемое
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

 СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

 Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

 Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями

Вулкан на Гавайях осыпал остров драгоценными камнями