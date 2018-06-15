Автомобилисты России раскритиковали проект ЦБ по новым тарифам ОСАГО
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин раскритиковал новый проект Центробанка по тарифам ОСАГО, сообщают «Известия».
14 июня Банк России обнародовал проект изменений предельных размеров и базовых ставок страховых тарифов ОСАГО, а также порядок действий страховых компаний при определении страховой премии.
Эксперты ЦБ предлагают расширить коридор базового тарифа для легковых автомобилей на 20%. Таким образом, максимальная ставка увеличится с 4118 рублей до 4942 рублей, а минимальная снизится с 3432 до 2746 рублей. Кроме того, число коэффициентов, учитывающих возраст и стаж водителей, возрастет.
Главе «Автомобилистов России» проект изменений не понравился. По его словам, новый закон только усугубит проблемы в сфере страхования. Похмелкин уверен: тарифы и так неоправданно высоки.
Он также напомнил о существовании федерального закона об ОСАГО, в соответствии с которым, 80% страховых премий должно покрывать выплаты. Сейчас данная цифра, как правило, достигает 60%, подчеркнул Похмелкин. Страховые тарифы необходимо понижать, а не повышать, резюмировал эксперт.