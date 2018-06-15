МИД: Стремление США разделить террористов в САР на плохих и не очень несет угрозу

Официальной представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об угрозе территориальной целостности САР, которую несет стремление коалиции во главе с США разделить сирийских боевиков на плохих и хороших.

Захарова объяснила, что США оказывают влияние на коалицию и сохраняются опасные подходы по разделению террористических группировок в регионе на плохие и не очень. По словам дипломата, это необходимо Америке для сохранения конфликтного потенциала в Сирии. Такие действия не способствуют политическому урегулированию, отметила она. Механизм отбора боевиков является серьезной угрозой для целостности САР.