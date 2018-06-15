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13:56   15 Июня 2018
Россия
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Эксперт сравнил шансы Троцкого и Яшина на выборах мэра Москвы

Эксперт сравнил шансы Троцкого и Яшина на выборах мэра Москвы

Музыкант, лидер группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий будет баллотироваться в мэры Москвы в качестве самовыдвиженца. Артист уже подал документы на регистрацию. Чтобы принять участие в гонке ему надо заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей.

Паук не первый раз подает заявку на участие в выборах. В 2012 году он хотел стать главой Химок, а в 2013 — Жуковского. Летом 2013 он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра столицы, однако не набрал нужное количество подписей.

Зачастую выборы становятся еще одной возможностью показать себя, пропиариться. Помимо музыканта попытать счастья на выборах намерены актер Джигурда и оппозиционер Илья Яшин, чья кандидатура вызывает разные эмоции, но уж точно не доверие.

Политолог и журналист Александр Асафов рассказал порталу «НьюИнформ», что он думает по поводу обоих кандидатов. 

Он считает, что Яшин и Паук используют возможность выдвижения как «нативный пиар». У Яшина есть амбиции, выборы для него — это способ заработать. Асафов сомневается, что его предложения по поводу развития Москвы кому-то понравятся. 

Программа Паука, когда он избирался в Химках, по словам эксперта, «поражала свои задором, новизной, свежестью». Это было частью шоу. 

Политолог отметил, что «артист Троицкий в своем амплуа, гораздо интереснее, чем артист Яшин». Программа Яшина банальна и не меняется из года в год. Что касается шансов на победу, то они у этих двух кандидатов практически одинаковые. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #россия #выборы #паук #яшин
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