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Не менее 29 мирных граждан погибли в Донбассе с начала года — ОБСЕ

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13:42   15 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Не менее 29 мирных граждан погибли в Донбассе с начала года — ОБСЕ

Не менее 29 мирных граждан погибли в Донбассе с начала года — ОБСЕ

Тем временем ранения за 2018 год получили 109 человек, замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Он также добавил, что за минувшую неделю миссия выявила порядка девяти тысяч нарушений режима прекращения огня в регионе. Всего с начала мониторинга, с 2015 года, в Донбассе зафиксировано 846 тысяч 649 случаев стрельбы. Выпущено порядка 846 мин, артиллерийских снарядов и пуль. Преимущественно в жилых кварталах.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года. Тогда Донецк и Луганск объявили о независимости и сформировали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Причиной такого решения послужил государственный переворот в Киеве. В ответ на отсоединение новые украинские власти начали в регионе так называемую антитеррористическую операцию (АТО).

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Автор: Юлия Халус
#донбасс #украина #новости #смм обсе #лднр
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