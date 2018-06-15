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13:23   15 Июня 2018
Россия
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Медведев проведет президиум по нацпроектам в понедельник

Медведев проведет президиум по нацпроектам в понедельник

Глава правительства Дмитрий Медведев 18 июня проведет президиум, посвященный теме национальных проектов. Об этом сообщил журналистам глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

На Дне открытых дверей проектной мастерской РЭЦ Шувалов заявил, что в понедельник на президиуме под руководством Медведева будет обсуждаться тематика бюджетной поддержки национальных проектов.

«Необходимо четко понимать, сколько средств будет у ВЭБа, РЭЦа, корпорации МСП, у региональных властей, что мы будем делать через бюджетную поддержку, соответствующие субсидии министерств и ведомств. Весь этот элемент поддержки через источники бюджета и институтов развития мы должны отработать в течении июня», — сказал глава ВЭБ.

24 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении руководителем ВЭБ Игоря Шувалова. До этого он занимал должность первого вице-премьера.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #медведев #шувалов #вэб #рэц
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