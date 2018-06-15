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13:30   15 Июня 2018
Россия
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Российские партии сообщили о рекордной зависимости от господдержки

Российские партии сообщили о рекордной зависимости от господдержки

Зависимость «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР от государственных средств достигла исторического максимума. Как сообщает РБК, 75% партийного бюджета формируется за счет федеральных поступлений.

В июне Центральная избирательная комиссия опубликовала финансовые отчеты партий за 2017 год. РБК проанализировал партийные отчеты с 2005 года. Исследование показало, что парламентские партии все сильнее зависят от государственных средств. В прошлом году общие доходы главных российских политических партий — взносы и государственные поступления — существенно уменьшились по сравнению с предыдущими годами.

Доля федеральных поступлений в партийных бюджетах стала увеличиваться после 2011 года, несмотря на то, что в предвыборные годы зависимость политических сил от бюджетных средств обычно сокращается. Например, в 2016 году парламентские партии пополняли только 43% бюджета за государственный счет. 

В соответствии с действующим законодательством, государственное субсидирование получают партии, получившие на парламентских выборах не менее 3% голосов избирателей, при этом для прохождения в нижнюю палату парламента, им необходимо набрать больше 5% голосов. Размер выплат зависит от количества голосов, поданных за избирателя. С 2009 года за каждый голос государство платит 20 рублей.                

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Автор: Надежда Егорова
#политика #партии #финансирование
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