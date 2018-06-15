Кремль не комментирует заявление Трампа о Крыме — Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что в Кремле не реагируют на заявления Дональда Трампа о восстановлении G8 с РФ, а также о российской принадлежности Крыма, так как Белый дом не подтвердил достоверность публикаций об этих высказываниях.

Накануне портал BuzzFeed News, ссылаясь на диписчточников, обнародовал информацию, что на деловом ужине «Большой семерки» глава США Дональд Трамп заявил партнерам, что Крым является российским. Президент США аргументировал это тем, что подавляющая часть полуострова говорит на русском языке. Однако Белый дом не прокомментировал сообщения СМИ, что американский лидер признал российскую принадлежность Крыма. Об этом ранее сообщало информагентство «Политика сегодня».

Песков отказался давать преждевременную оценку высказываниям Трампа, поскольку их достоверность остается под вопросом. Зачастую появляется множество «fake news» (ложных новостей — прим.ред.), поэтому в Кремле никто не отвечает на данные сообщения, отметил он.

Никто из нас не был на закрытых встречах «Группы семи», поэтому говорить об истинности таких публикаций невозможно,заключил политик.