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Песков: Путин не участвует в разработке пенсионной реформы

Песков: Путин не участвует в разработке пенсионной реформы

 Песков: Встреча Путина, Пашиняна и Алиева была лишь первым знакомством

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13:07   15 Июня 2018
Россия
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Песков: Путин не участвует в разработке пенсионной реформы

Песков: Путин не участвует в разработке пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин не участвует в проработке пенсионной реформы, это — задача правительства. Кремль призывает дождаться окончательного варианта изменений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать слова Путина о том, что пока он возглавляет Россию, пенсионный возраст не изменится, Песков напомнил, что данное заявление прозвучало 13 лет назад.

По словам Пескова, сейчас социально-экономическая ситуация в стране изменилась. Изменения коснулись показателей продолжительности жизни, демографической обстановки и международной конъюнктуры, подчеркнул пресс-секретарь.

В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о начале пенсионной реформы. С 2019 года возраст выхода на пенсию для мужчин постепенно поднимется до 65 лет, для женщин — до 63.  

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента успеет рассмотреть законопроект в первом чтении до окончания весенней сессии, однако торопиться и нарушать регламент депутаты не собираются.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал данную инициативу, поскольку повышение пенсионного возраста положительно скажется на размере выплат.         

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Автор: Надежда Егорова
#путин #песков #пенсии
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