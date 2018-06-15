Песков: США начали решать проблемы через диалог

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подход Вашингтона к диалогу с Москвой согласуется с заявлениями главы государства Владимира Путина. Однако говорить о восстановлении отношений между двумя странами пока рано.

США, по словам Пескова, наконец предпочли диалог с Россией, нежели конфронтацию и постоянные обвинения.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что российско-американские отношения начинают налаживаться. Такие выводы журналисты сделали на фоне некоторых заявлений лидера США Дональда Трампа.

Так, ранее Трамп заявил главам G7 в частных беседах, что Крым принадлежит России. Политологи считают, что президент взял курс на признание российского статуса Крыма.