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10:16   15 Июня 2018
Россия
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Песков: США начали решать проблемы через диалог

Песков: США начали решать проблемы через диалог

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подход Вашингтона к диалогу с Москвой согласуется с заявлениями главы государства Владимира Путина. Однако говорить о восстановлении отношений между двумя странами пока рано.

США, по словам Пескова, наконец предпочли диалог с Россией, нежели конфронтацию и постоянные обвинения. 

Некоторые СМИ ранее сообщили, что российско-американские отношения начинают налаживаться. Такие выводы журналисты сделали на фоне некоторых заявлений лидера США Дональда Трампа.

Так, ранее Трамп заявил главам G7 в частных беседах, что Крым принадлежит России. Политологи считают, что президент взял курс на признание российского статуса Крыма.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #песков #политика #трамп
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