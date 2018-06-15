Песков: Встреча Путина, Пашиняна и Алиева была лишь первым знакомством

О дальнейших контактах президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна говорить пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

После знакомства с российским лидером в четверг Пашинян опубликовал в Facebook видеообращение, где сообщил, что президент познакомил его с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. В связи с этим журналисты поинтересовались у Пескова, можно ли рассчитывать на встречу лидеров России, Армении и Азербайджана в трехстороннем формате. Представитель кремля ответил, что вчерашняя встреча была всего лишь первым знакомством, а о дальнейших контактах пока говорить рано.