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13:00   15 Июня 2018
Россия
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Песков назвал минские соглашения ключом для урегулирования кризиса на Украине 

Песков назвал минские соглашения ключом для урегулирования кризиса на Украине 

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков ответил на заявления о том, что украинский кризис можно решить при помощи создания федерации или конфедерации. Ситуацию на Украине можно решить исключительно при помощи минских соглашений, подчеркнул он.

Российского политика попросили дать комментарий на заявление и.о.главы МИД ЛНР Владислава Дейнего. Напомним, в интервью для РИА Новости министр заявил, что самопровозглашенная Луганская народная республика может согласиться на включение в состав Украины, при условии создания государственной формы устройства федерации или конфедерации.

Песков ответил, что российская сторона по-прежнему считает «Минск-2» ключом для разрешения ситуации, лишь при полном выполнении минских соглашений возможно выйти из кризиса.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #песков #политика #минские соглашения
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