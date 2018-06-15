Медцентр на улице Щепкина в Москве пополнится новыми лабораториями
Европейский Медицинский Центр (ЕМС) на улице Щепкина в Москве пройдет реконструкцию. Как сообщили в пресс-службе Москомархитектуры, в корпусе появятся новые лаборатории и вспомогательные помещения.
Здание ЕМС расположено неподалеку от спорткомплекса «Олимпийский». Оно имеет семь надземных и два подземных этажа.
В результате реконструкции здание прирастет надземными помещениями площадью 1400 квадратных метров. Навес-террасу остеклят на 90% с применением стеклопакетов из закаленного стекла, появится новый дополнительный лифт с первого на второй уровень в этой зоне и дополнительно откроется эвакуационная лестница с южной части террасы.
Кроме того, будет расширен технический этаж. Часть кровли станет эксплуатируемой.