«Мертвые души» Telegram. Аналитики фиксируют снижение читаемости каналов

Исследователи проанализировали показатели самых популярных каналов мессенджера за последние два месяца.

Количество подписчиков растет, но средний охват поста снижается. Такова динамика показателей топ-50 каналов Telegram после решения суда о его блокировке на территории России. Специалисты некоммерческой организации «Радиочастотный спектр» провели исследование работы самых популярных каналов мессенджера с 1 апреля по 10 июня, то есть проанализировали период до начала блокировки и после окончания ее активной фазы.

Как отмечается в докладе, растет число подписчиков, но при этом активность аудитории большинства каналов снижается, как и средний охват поста. Так, самые серьезные потери по просмотрам исследователи зафиксировали в каналах, относящихся к категориям: «Игры и приложения» (минус 75,8%), «Продажи» (минус 50,7%), «Бизнес и стартапы» (минус 47,8%), «Telegram-каталоги» (минус 37,7%) и «Развлечения» (минус 8,5%). Исследователи считают, что одна из причин — существование «мертвых душ» (пользователей, подписавшихся на каналы, но не читающих публикации).

С ними отчасти согласен эксперт Института развития Интернета Андрей Яблонских.

«Люди зачастую подписаны на большое количество каналов, но многие из них не открывают», — сказал Яблонских ИА «Политика Сегодня».

Также среди причин снижения охвата постов в вышеперечисленных категориях собеседник агентства назвал то, что не у всех пользователей Telegram сейчас работает.

«Не все настраивают VPN, — пояснил эксперт. — Кроме того, снижение наблюдается в тех каналах, которые направлены на широкую аудиторию. В узконаправленных каналах, посвященных, например, криптовалюте или только музыке, только фильмам, снижение не наблюдается».

Авторы исследования прогнозируют, что при условии нестабильной работы мессенджера отток активных пользователей из каналов, посвященных развлечениям, здоровью, товарам и услугам, будет продолжаться. Каналы, создающие уникальные контент, не имеющий альтернатив на других площадках, рискуют меньше.