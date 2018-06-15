Мы в соц.сетях:
Песков: Путин не участвует в разработке пенсионной реформы

Песков: Путин не участвует в разработке пенсионной реформы

 Песков: Встреча Путина, Пашиняна и Алиева была лишь первым знакомством

Песков: Встреча Путина, Пашиняна и Алиева была лишь первым знакомством
Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета

Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета

 Киев перекрыл подачу воды в ЛНР

Киев перекрыл подачу воды в ЛНР
Президент Чехии сжег на костре красные трусы

Президент Чехии сжег на костре красные трусы

 Правоохранители предотвратили теракт в Кельне — глава контрразведки ФРГ

Правоохранители предотвратили теракт в Кельне — глава контрразведки ФРГ
Песков: Путин не участвует в разработке пенсионной реформы

Песков: Путин не участвует в разработке пенсионной реформы

 Песков: Встреча Путина, Пашиняна и Алиева была лишь первым знакомством

Песков: Встреча Путина, Пашиняна и Алиева была лишь первым знакомством
Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета

Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета

 Киев перекрыл подачу воды в ЛНР

Киев перекрыл подачу воды в ЛНР
Президент Чехии сжег на костре красные трусы

Президент Чехии сжег на костре красные трусы

 Правоохранители предотвратили теракт в Кельне — глава контрразведки ФРГ

Правоохранители предотвратили теракт в Кельне — глава контрразведки ФРГ
12:38   15 Июня 2018
Весь мир
40

Правоохранители предотвратили теракт в Кельне — глава контрразведки ФРГ

Правоохранители предотвратили теракт в Кельне — глава контрразведки ФРГ

Теракт в Кельне был реальной вероятностью, причем преступники намеревались применить высокотоксичное вещество, однако спецслужбам удалось предупредить трагедию, сообщил глава Федерального ведомства по защите конституции Ганс-Георг Маасен.

В немецком городе Кельн задержан гражданин Туниса, в квартире которого правоохранители обнаружили высокотоксичные отравляющие химвещества. Мужчина подозревают в подготовке теракта и изготовлении химоружия, ордер на его арест был подготовлен в среду, 13 июня.

Маасе объяснил, невзирая на отсутствие заключения следствия общая картина указывает на то, что спецслужбы предотвратили теракт, который нес серьезную угрозу жизни людей, сообщает газета Rheinische Post.

Тунисца включили в список подозреваемых в террористической деятельности, когда стало известно, что он осуществляет попытки заказа веществ, при помощи которых возможно изготовить сильно действующее биологическое оружие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#германия #фрг #теракт #контрразведка
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак
Вернуть потерянную зимой поддержку муниципальных депутатов экс-справедливороссу не по силам. Да и не поможет она стать кандидатом в мэры Москвы.
21:06   14 Июня 2018
114
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ Ближнее зарубежье

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

18:25   14 Июня 2018
15551
Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту Россия

Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту

17:43   14 Июня 2018
95
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес Россия

Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес

14:43   14 Июня 2018
180
Самое читаемое
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

 СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

 Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

 Путин и наследный принц СА после первого гола в матче-открытии ЧМ обменялись рукопожатием

Путин и наследный принц СА после первого гола в матче-открытии ЧМ обменялись рукопожатием