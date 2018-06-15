Правоохранители предотвратили теракт в Кельне — глава контрразведки ФРГ

Теракт в Кельне был реальной вероятностью, причем преступники намеревались применить высокотоксичное вещество, однако спецслужбам удалось предупредить трагедию, сообщил глава Федерального ведомства по защите конституции Ганс-Георг Маасен.

В немецком городе Кельн задержан гражданин Туниса, в квартире которого правоохранители обнаружили высокотоксичные отравляющие химвещества. Мужчина подозревают в подготовке теракта и изготовлении химоружия, ордер на его арест был подготовлен в среду, 13 июня.

Маасе объяснил, невзирая на отсутствие заключения следствия общая картина указывает на то, что спецслужбы предотвратили теракт, который нес серьезную угрозу жизни людей, сообщает газета Rheinische Post.

Тунисца включили в список подозреваемых в террористической деятельности, когда стало известно, что он осуществляет попытки заказа веществ, при помощи которых возможно изготовить сильно действующее биологическое оружие.