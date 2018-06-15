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12:51   15 Июня 2018
Россия
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Бюст погибшему в Сирии летчику Филипову открыли в Воронеже

Бюст погибшему в Сирии летчику Филипову открыли в Воронеже

В Воронеже состоялось торжественное открытие бюста погибшему в Сирии летчику Роману Филипову. Церемония сопровождалась гимном России и залпами салюта. Памятник установлен возле школы №85, в которой он учился.

На церемонию приехали представители Совфеда, ВС РФ, юнармейцы и курсанты различных военных училищ и академий. Также присутствовала вдова Романа Филипова, его родные и близкие.  

Отец летчика, выступая на мероприятии, сказал, что его переполняет гордость за сына. Он надеется, что ученики школы будут всегда помнить, «что небо над головой требует не только защиты, но и иногда оно достается ценой своей жизни».

В феврале школе присвоили имя погибшего летчика. В его честь также назвали улицы в Борисоглебске и Владивостоке

Пилот похоронен на Аллее славы Коминтерновского кладбища в Воронеже.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #общество #воронеж #роман филипов
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