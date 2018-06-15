Президент Чехии сжег на костре красные трусы

Президент Чехии Милош Земан сжег на костре огромные красные трусы. Видеозапись необычной акции, прошедшей в Пражском граде, опубликована на странице YouTube телеканала Politika 24.

«Время нижнего белья в политике прошло», — подчеркнул Земан.

Президент добавил, что политическая дискуссия должна вестись с помощью реальных аргументов, а не сомнительных акций.

В 2015 году чешская арт-группа Ztohoven вывесила данный предмет гардероба над официальной резиденцией чешского лидера, чтобы выразить несогласие с политическим курсом страны. Позже администрация президента приобрела их у Комитета по управлению государственным имуществом за одну крону.

Лидера Чехии часто критикуют за симпатию к России. В частности, Земан является сторонником принятия России в состав Европейского союза. Кроме того, он один из немногих западных лидеров, принявших приглашение на парад Победы в Москве в 2015 году.