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12:37   15 Июня 2018
Россия
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Сборные Марокко и Ирана сыграют в пятницу в Петербурге

Сборные Марокко и Ирана сыграют в пятницу в Петербурге

Матч начнется в 18:00 по московскому времени на стадионе «Санкт-Петербург».

Кроме того, 15 июня состоятся еще два матча группового этапа чемпионата мира по футболу. Команды Египта и Уругвая из группы А встретятся в 15:00 по мск в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене». А футболисты из Испании и Португалии из группы В сойдутся на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00.

Сборные Марокко и Ирана сыграют в пятницу в Петербурге

Чемпионат мира по футболу стартовал накануне, 14 июня, в Москве. Сборные России и Саудовской Аравии встретились на стадионе «Лужники». Россияне победили со счетом 5:0. Авторами голов стали: Артем Дзюба, Александр Головин, Денис Черышев и Юрий Газинский.

В рамках группового этапа российской сборной предстоит сыграть еще с командами Египта и Уругвая.

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Автор: Юлия Халус
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