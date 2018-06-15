Сборные Марокко и Ирана сыграют в пятницу в Петербурге

Матч начнется в 18:00 по московскому времени на стадионе «Санкт-Петербург».

Кроме того, 15 июня состоятся еще два матча группового этапа чемпионата мира по футболу. Команды Египта и Уругвая из группы А встретятся в 15:00 по мск в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене». А футболисты из Испании и Португалии из группы В сойдутся на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00.

Чемпионат мира по футболу стартовал накануне, 14 июня, в Москве. Сборные России и Саудовской Аравии встретились на стадионе «Лужники». Россияне победили со счетом 5:0. Авторами голов стали: Артем Дзюба, Александр Головин, Денис Черышев и Юрий Газинский.

В рамках группового этапа российской сборной предстоит сыграть еще с командами Египта и Уругвая.