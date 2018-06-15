Мы в соц.сетях:
Песков: Путин не участвует в разработке пенсионной реформы

Песков: Путин не участвует в разработке пенсионной реформы

 Песков: Встреча Путина, Пашиняна и Алиева была лишь первым знакомством

Песков: Встреча Путина, Пашиняна и Алиева была лишь первым знакомством
Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета

Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета

 Киев перекрыл подачу воды в ЛНР

Киев перекрыл подачу воды в ЛНР
Президент Чехии сжег на костре красные трусы

Президент Чехии сжег на костре красные трусы

 Правоохранители предотвратили теракт в Кельне — глава контрразведки ФРГ

Правоохранители предотвратили теракт в Кельне — глава контрразведки ФРГ
Песков: Путин не участвует в разработке пенсионной реформы

Песков: Путин не участвует в разработке пенсионной реформы

 Песков: Встреча Путина, Пашиняна и Алиева была лишь первым знакомством

Песков: Встреча Путина, Пашиняна и Алиева была лишь первым знакомством
Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета

Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета

 Киев перекрыл подачу воды в ЛНР

Киев перекрыл подачу воды в ЛНР
Президент Чехии сжег на костре красные трусы

Президент Чехии сжег на костре красные трусы

 Правоохранители предотвратили теракт в Кельне — глава контрразведки ФРГ

Правоохранители предотвратили теракт в Кельне — глава контрразведки ФРГ
12:24   15 Июня 2018
Россия
37

Льготники сохранят право раннего выхода на пенсию — депутат Анохин

Льготники сохранят право раннего выхода на пенсию — депутат Анохин

Предложенная кабмином реформа пенсионной системы предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин, и до 63 — для женщин. Однако работники тяжелых и вредных для здоровья производств сохранят право раннего выхода на пенсию. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин.

В беседе с корреспондентом Nation News депутат отметил, что для льготных категорий будет введен особый порядок. Он позволит людям выйти на пенсию, исходя из сегодняшних реалий возрастного ценза. Этих людей вообще не коснутся предстоящие изменения.

Утвержденная в четверг правительством России реформа пенсионной системы предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и до 63 для женщин. Переход будет постепенным, чтобы дать людям возможность подготовиться — в течение 16 лет для мужчин и 19 для женщин. Те, у кого стаж работы от 40 лет, получат возможность выйти на пенсию на два года раньше.

Как пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, текущая демографическая ситуация требует ведения этих мер, чтобы государство могло выполнить свои обязательства и предоставить нормальные условия жизни пенсионерам.

Увеличение пенсионного возраста не затронет работников горной, химической промышленности, других вредных производств, а также людей, имеющих право на раннюю пенсию по социальным причинам.

«В целом нужно понимать, что мы живем в новых реалиях и пенсионное законодательство не может строиться на тех принципах, которые действовали 50-60 лет назад», — отметил Анохин.

Работники тяжелых производств сохранят право раннего выхода на пенсию — депутат Анохин

Помимо работников вредных производств право раннего выхода на пенсию имеют труженики крайнего Севера, промысловики, военные, сотрудники правоохранительных органов и люди ряда других профессий, работающие в особо тяжелых условиях. К социальным группам, представители которых имеют право раннего выхода на пенсию, относятся многодетные матери, инвалиды и некоторые другие категорий граждан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #пенсия #пенсионный возраст
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак Россия
Гудков верит в единство оппозиции, но его перестала поддерживать даже Собчак
Вернуть потерянную зимой поддержку муниципальных депутатов экс-справедливороссу не по силам. Да и не поможет она стать кандидатом в мэры Москвы.
21:06   14 Июня 2018
114
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ Ближнее зарубежье

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

18:25   14 Июня 2018
15552
Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту Россия

Пенсионный маневр защитит учителей от увольнений по возрасту

17:43   14 Июня 2018
95
Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес Россия

Дмитрий Гудков переоценил свой политический вес

14:43   14 Июня 2018
180
Самое читаемое
Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

Зарисовка украинского мигранта: Москва накануне ЧМ

 СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

СМИ: Трамп назвал Крым российским во время саммита G7

 Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

Черчесов о звонке Путина после матча с СА: Просил играть так и дальше

 Путин и наследный принц СА после первого гола в матче-открытии ЧМ обменялись рукопожатием

Путин и наследный принц СА после первого гола в матче-открытии ЧМ обменялись рукопожатием