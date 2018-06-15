Льготники сохранят право раннего выхода на пенсию — депутат Анохин

Предложенная кабмином реформа пенсионной системы предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин, и до 63 — для женщин. Однако работники тяжелых и вредных для здоровья производств сохранят право раннего выхода на пенсию. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин.

В беседе с корреспондентом Nation News депутат отметил, что для льготных категорий будет введен особый порядок. Он позволит людям выйти на пенсию, исходя из сегодняшних реалий возрастного ценза. Этих людей вообще не коснутся предстоящие изменения.

Утвержденная в четверг правительством России реформа пенсионной системы предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и до 63 для женщин. Переход будет постепенным, чтобы дать людям возможность подготовиться — в течение 16 лет для мужчин и 19 для женщин. Те, у кого стаж работы от 40 лет, получат возможность выйти на пенсию на два года раньше.

Как пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, текущая демографическая ситуация требует ведения этих мер, чтобы государство могло выполнить свои обязательства и предоставить нормальные условия жизни пенсионерам.

Увеличение пенсионного возраста не затронет работников горной, химической промышленности, других вредных производств, а также людей, имеющих право на раннюю пенсию по социальным причинам.

«В целом нужно понимать, что мы живем в новых реалиях и пенсионное законодательство не может строиться на тех принципах, которые действовали 50-60 лет назад», — отметил Анохин.

Помимо работников вредных производств право раннего выхода на пенсию имеют труженики крайнего Севера, промысловики, военные, сотрудники правоохранительных органов и люди ряда других профессий, работающие в особо тяжелых условиях. К социальным группам, представители которых имеют право раннего выхода на пенсию, относятся многодетные матери, инвалиды и некоторые другие категорий граждан.