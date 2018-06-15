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12:23   15 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета

Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета

Правительство Армении в ходе заседания в пятницу приняло решение об увольнении председателя Следственного комитета Агвана Овсепяна.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение об освобождении главы Следственного комитета Агвана Овсепяна от должности представил первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян.

О грядущей отставке Овсепян объявил 11 июня на встрече с коллегами. По словам экс-главы ведомства, за четыре года работы в Следственном комитете, ему удалось проделать большую работу по обеспечению независимости института следователей от судов, органов местного самоуправления, губернаторов, правительства и законодательной власти.

Овсепян занимал пост генерального прокурора Армении в 1998–1999 и 2004-2013 годах. В 2014 году его назначили руководителем Следственного комитета.

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Автор: Надежда Егорова
#армения #следственный комитет #овсепян
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