Правительство Армении отправило в отставку главу Следственного комитета

Правительство Армении в ходе заседания в пятницу приняло решение об увольнении председателя Следственного комитета Агвана Овсепяна.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение об освобождении главы Следственного комитета Агвана Овсепяна от должности представил первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян.

О грядущей отставке Овсепян объявил 11 июня на встрече с коллегами. По словам экс-главы ведомства, за четыре года работы в Следственном комитете, ему удалось проделать большую работу по обеспечению независимости института следователей от судов, органов местного самоуправления, губернаторов, правительства и законодательной власти.

Овсепян занимал пост генерального прокурора Армении в 1998–1999 и 2004-2013 годах. В 2014 году его назначили руководителем Следственного комитета.