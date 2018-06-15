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12:30   15 Июня 2018
Россия
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«Газпром» возобновит переговоры с Южной Кореей о газопроводе через КНДР

«Газпром» возобновит переговоры с Южной Кореей о газопроводе через КНДР

Зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что компания возобновила переговоры с властями Южной Кореи о строительстве газопровода через территорию Северной Кореи.

О проекте начали говорить еще в 2011 году, однако переговоры свернули из-за ухудшения отношений между Сеулом и Пхеньяном. Маркелов обратил внимание, что на сегодня политическая обстановка изменилась. Переговоры снова имеют место быть.

Помимо этого, «Газпром» хочет участвовать в проектах разработки четырех месторождений Ирана — Kish, North Pars, Farzad-A, Farzad-B. Российская сторона в скором времени начнет обсуждения по этому вопросу с иранскими коллегами. Также компания думает об участии в достройке завода Iran LNG. Сейчас проводится технический аудит.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #иран #газ #газпром #южная корея #газопровод
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