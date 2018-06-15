Новый медцентр могут построить в Зеленограде

Два земельных участка общей площадью 2,6 гектара в Зеленограде уже выставлены на торги, уточнили в Москомстройинвесте.

Первый участок площадью 1,8 гектаров расположен в коммунальной зоне «Александровка». Тут планируется построить после реализации на торгах объект общественного назначения с медицинским центром. Запланированная площадь строение составляет порядка 27,8 тысячи квадратных метров.

Второй участок, находящийся в той же коммунальной зоне, занимает 0,8 гектаров. На этом месте хотят возвести объект управленческой и гостиничной деятельности с общей площадью 8,3 тысячи квадратных метров.