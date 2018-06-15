Лавров: Попытки влияния на российскую политику бесперспективны

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия защитит свой суверенитет в любом случае. Попытки повлиять на позицию страны в плане внешней и внутренней политики — бесперспективны.

Лавров подчеркнул, что Россия намерена защищать не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и международное право. Речь идет также о договоренностях, которые были достигнуты, о стратегической безопасности, о контроле за вооружениями. Москва ни за что не согласится с попытками в одностороннем порядке переписать все эти договоренности.

Однако, по словам министра, не стоит забывать, что Россия не собирается кому-то угрожать и искать повод для конфронтации. Власти страны никогда не лезут в дела других стран, несмотря на то, что для Запада это уже чуть ли не норма.