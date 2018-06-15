Ученые: Ядерное оружие США может уничтожить самих же американцев

Ученые Технологического университета города Мичиган сделали вывод, в соответствии с которым применение ядерного оружия США приведет к гибели десятков миллионов американцев, даже если противник не ответит на нападение.

Как сообщает издание Science Alert, даже при самом оптимистичном развитии событий, когда не происходит обмен ударами и гарантированное взаимоуничтожение, глобальная ядерная зима приведет к неисчислимым жертвам по всему миру, включая и граждан государства-виновника атаки —Соединенных Штатов.

Доктрина о гарантированном взаимном уничтожении предусматривает, что применение оружия массового поражения между двумя владеющими им государствами приведет к полному истреблению тех и других. Впрочем, доктрина лишь кажется очевидной, поскольку основывается на ряде допущений, включая способность атакованной стороны четко зафиксировать нападение и отреагировать на него, обеспечив сохранение своего ядерного арсенала. Там же допускается неспособность к обороне у обоих участников конфликта. Невыполнение всех этих требований может привести к выигрышу одной из сторон.

Тем не менее, мичиганские ученые настаивают, что даже в этом случае будет иметь место «экологическим ответный удар» (environmental blow-back) в виде выпадения радиоактивных осадков по всему миру, возникновения облаков дыма и сажи, препятствующих проникновению солнечных лучей. В итоге наступит предсказанная американским астрономом Карлом Саганом ядерная зима, которая вызовет глобальный голод, который приведет к гибели сотен миллионов человек, в том числе в странах, не принимавших участие в конфликте.

Ученых подсчитали, что если США используют семь тысяч ядерных боеголовок, то от голода умрут до пяти миллионов американцев. Они также назвали «безопасное» количество ракет, после пуска которых потери среди гражданского населения от экологического ответного удара сводятся к нулю — национальный прагматичный безопасный порог — не более ста. Однако исследователи подчеркивают, что эти оценки являются консервативными, возможны и гораздо более серьезные последствия.