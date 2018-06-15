Киев перекрыл подачу воды в ЛНР

Причиной этому стало повреждение магистрального водовода из-за обесточивания Петровской насосной станции, объяснили в пресс-службе ГУП «Лугансквода».

Поставки воды с подконтрольных украинским силовикам Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции в самопровозглашенную ЛНР перекрыты в связи с аварией. Из-за этого график водоснабжения потребителей пришлось скорректировать. Поставки воды на Луганск ограничились до 20%.

Указанные насосные станции - единственные источники водоснабжения ЛНР, которые остались на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Остальной объем воды Луганск получает автономно от Киева.