ВЦИОМ: Россияне остались довольны «Прямой линией» с Путиным

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование по результатам «Прямой линии» с главой России Владимиром Путиным. Большинство опрошенных россиян остались довольны ответами президента.

В пятницу стали известны результаты опроса обратной связи граждан РФ на телепередачу «Прямая линия» с Путиным. Опрошенные россияне показали высокий процент осведомленности с содержанием программы - 61 процент, из них 75 процентов заявили, что удовлетворены ответами российского лидера. Статистика показала, что процент довольных работой президента на передаче остался на уровне 2016 года (76 процентов), однако снизился по сравнению с 2017 годом, когда 88 процентов жителей страны дали положительную оценку Путину.

Около трети россиян (31 процент) назвали диалог народа с президентом интересным, 34 процента подчеркнули важность отдельных тем. Наиболее популярными у зрителей стали следующие вопросы: о бензине (19%), о здравоохранении (9%) и о пенсиях (6%). Однако были темы, о которых хотелось бы поговорить подробнее, сообщили опрошенные: здравоохранение и бесплатная медицина (5%), образование (5%), а также пенсионная реформа, зарплаты и высокие тарифы ЖКХ (4%).

Негативное впечатление от общения с главой государства осталось у каждого пятого респондента (20 процентов).

Общий вывод об итогах исследования ВЦИОМ подвел руководитель практики политического анализа и консультирования Центра Михаил Мамонов. Он напомнил, что российский лидер сфокусировал основное внимание на внутренней политике и эфир телепередачи стал тому подтверждением. Снижение ряда показателей обусловлено новым форматом «Прямой линии», теперь Путин больше делится своим взглядом на те или иные проблемы, старается оперативно решить каждый вопрос, связавшись с руководителями различных ведомств.