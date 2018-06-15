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12:20   15 Июня 2018
Россия
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ВЦИОМ: Россияне остались довольны «Прямой линией» с Путиным

ВЦИОМ: Россияне остались довольны «Прямой линией» с Путиным

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование по результатам «Прямой линии» с главой России Владимиром Путиным. Большинство опрошенных россиян остались довольны ответами президента.

В пятницу стали известны результаты опроса обратной связи граждан РФ на телепередачу «Прямая линия» с Путиным. Опрошенные россияне показали высокий процент осведомленности с содержанием программы - 61 процент, из них 75 процентов заявили, что удовлетворены ответами российского лидера. Статистика показала, что процент довольных работой президента на передаче остался на уровне 2016 года (76 процентов), однако снизился по сравнению с 2017 годом, когда 88 процентов жителей страны дали положительную оценку Путину.

 

Огромное спасибо ???? за такую возможность побывать на одном из самых масштабных проектов нашей страны и приложить все усилия, чтобы все прошло на высшем уровне. Я никогда бы не могла подумать, что в свои 19 лет я смогу увидеть и даже пообщаться с главой нашего государства.???????????? Непередаваемые чувства и эмоции, столько знаменитых и интересных людей, съемки, корреспонденты, наша самая лучшая бригада операторов????❤️, интервью... все это отложилось в нашей памяти навсегда ‼️ #прямаялинияспутиным

Публикация от Marina (@marrinka8)

Около трети россиян (31 процент) назвали диалог народа с президентом интересным, 34 процента подчеркнули важность отдельных тем. Наиболее популярными у зрителей стали следующие вопросы: о бензине (19%), о здравоохранении (9%) и о пенсиях (6%). Однако были темы, о которых хотелось бы поговорить подробнее, сообщили опрошенные: здравоохранение и бесплатная медицина (5%), образование (5%), а также пенсионная реформа, зарплаты и высокие тарифы ЖКХ (4%).

 

А вы смотрели прямую линию с В.В. Путиным? ???? Где наши блоггеры @gusein.gasanov и @krasnovanatasha подняли самый актуальный вопрос ????????‍♂️ . . . ???? Для публикации ваших работ отмечайте нас на своих видео хештегом #cmexagram ???? . . . . . . #вайны #вайн #смех #инставайн #ruvine #rusvine #смешноевидео #ржачно #дослез #вайнер #vine #vines #vinerussia #ржач #оченьсмешно #пиар #like4like #followme #russiavine #смешно #угарныевидео #путин #прямаялинияспутиным #гусейнгасанов

Публикация от СМЕХАГРАМ | ВИДЕО | VINE (@cmexagram)

Негативное впечатление от общения с главой государства осталось у каждого пятого респондента (20 процентов).

Общий вывод об итогах исследования ВЦИОМ подвел руководитель практики политического анализа и консультирования Центра Михаил Мамонов. Он напомнил, что российский лидер сфокусировал основное внимание на внутренней политике и эфир телепередачи стал тому подтверждением. Снижение ряда показателей обусловлено новым форматом «Прямой линии», теперь Путин больше делится своим взглядом на те или иные проблемы, старается оперативно решить каждый вопрос, связавшись с руководителями различных ведомств.

 

Прямая линия с Владимиром Путиным - это, пожалуй, одно из главных событий в жизни телеканалов. ⠀ Концентрация внимания, слаженная работа команды и ответственность ситуации помогает достичь результата в прямом эфире. ⠀ Наши Мастера знают, как делать прямой эфир с главой государства - ведь они в самом центре событий. ⠀ На фотографии - Татьяна Ремезова, телеведущая, журналист, Мастер Высшей Школы «Останкино» на Прямой линии с Владимиром Путиным. ⠀ ????ТАТЬЯНА РЕМЕЗОВА - Мастер Высшей Школы Кино и Телевидения «Останкино», журналист, ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия 1». Ведущая ежегодной специальной программы «Разговор с Владимиром Путиным». Ведущая международных программ «Мир Сегодня», «Мир за неделю» на телеканале РБК-ТВ, ведущая новостей экономики телеканалов «Россия 1», «Россия 24». ⠀ #ВШО #ВысшаяШколаОстанкино

Публикация от ВЫСШАЯ ШКОЛА «ОСТАНКИНО» (@shkola_ostankino)

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #вциом #общество #прямая линия
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