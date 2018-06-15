Россия сформировала делегацию для участия в сессии ОЗХО

Правительство России сформировало специальную делегацию для участия в четвертой специальной сессии конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия, которая пройдет в Гааге 25-29 июня.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Руководителем делегации назначен заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов. Заместителями руководителя станут постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин и руководитель центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минпромторге России Виктор Холстов.

Организация по запрещению химического оружия — международное некоммерческое объединение, созданное при поддержке Организации Объединенных Наций в апреле 1997 года, после подписания Конвенции о запрещении химического оружия. В 2013 году организация удостоена Нобелевской премии мира.

Главные задачи ОЗХО — обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия и ликвидация его запасов.