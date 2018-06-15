Рогозин посетит конференцию ООН по космосу 18-20 июня

Несмотря на то, что чиновник находится под санкциями ЕС и США, ему дали разрешение на въезд в Европу.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетит конференцию UNISPACE в Вене на следующей неделе. Данную информацию подтвердил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко в беседе с РИА «Новости».

Визит продлится три дня — с 18 по 20 июня.

Конференция пройдет в столице Австрии. На нее приглашены представители космической отрасли различных стран мира. Участники обсудят возможности исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Рогозин планирует провести переговоры с индийской делегацией, а также представителями Объединенный Арабских Эмиратов, Бразилии и Японии. Представители Роскосмоса намерены обсудить с Индией перспективы разработки совместных научных программ и промышленной кооперации, с ОАЭ — инвестиции в развитие космодрома Байконур. С бразильской и японской стороной российская делегация обсудит возможности развития сотрудничества в рамках МКС.