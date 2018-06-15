СМИ назвали российский «Терминатор-3» главной угрозой для ударных дронов США

Издание The National Interest цитирует слова индустриального директора «Ростеха» Сергея Абрамова. Он объявил, что новая боевая машина поддержки пехоты (БМПТ) «Терминатор-3» сможет уничтожить любую цель: воздушную, наземную, бронетехнику и живую силу.

Ее главное достоинство заключается в том, что машина будет оснащена управляемыми ракетами «земля-воздух», которые смогут сбивать беспилотники. Кроме того, на «Терминаторе-3» установят пушку большего калибра. Для управления БМПТ потребуются всего три человека, а не пять, как это было раньше.

Военный редактор NI Майкл Пек считает, что если «Терминатор-3» сможет эффективно противостоять воздушным целям, то это станет существенной проблемой для армии США. Американские ВС активно используют свое самое продвинутое оружие — ударные дроны.

БМПТ вместе с зенитными системами смогут надежно прикрывать танки и другие объекты от атаки с воздуха.