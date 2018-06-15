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11:34   15 Июня 2018
Весь мир
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Троих футболистов сборной Саудовской Аравии оштрафуют за проигрыш

Троих футболистов сборной Саудовской Аравии оштрафуют за проигрыш

Результат первого матча группового этапа чемпионата мира по футболу совершенно не отражает уровень подготовки команды, заявил глава Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат.

Он подчеркнул, что трое игроков сборной получат взыскание за некачественный футбол в матче против России. Наказание ждет вратаря Абдуллу Аль-Маюфа, нападающего Мохаммада Аль-Сахлави и защитника Омара Хавсави.

Накануне, 14 июня, в Москве состоялось открытие чемпионата мира по футболу. Национальные команды России и Саудовской Аравии встретились на столичном стадионе «Лужники». Россияне обыграли саудитов со счетом 5:0.

Автор третьего гола нападающий Артем Дзюба считает, что в целом итоговый счет получился очень крупным. Но сборная довольна, что смогла победить. Футболист уточнил, что победе, в частности, поспособствовали проблемы в защите оппонентов.

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Автор: Юлия Халус
#россия #футбол #чм-2018 #саудовская аравия #новости #чм #чм2018
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