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11:24   15 Июня 2018
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ЛНР останется в составе Украины, если Киев выполнит Минские соглашения

ЛНР останется в составе Украины, если Киев выполнит Минские соглашения

Самопровозглашенная Луганская Народная Республика готова вернуться в состав Украины при условии исполнения Киевом Минских соглашений. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

«Как показывает практика, киевским властям жители Донбасса не интересны. Их волнует только территория. Вся деятельность Киева направлена на срыв Минских соглашений: отказ от предоставления гуманитарной помощи, невыплата пенсий и социальных пособий, блокирование обмена военнопленных»,  — заявил политик в беседе с РИА «Новости».

Однако, по словам Дейнего, если Украина радикально изменит политический курс и начнет соблюдать минские соглашения, Луганская Народная Республика вернется в состав государства на правах федерации или конфедерации.   

Врио главы МИД ЛНР подчеркнул, что Луганск не намерен полностью отказываться от собственного суверенитета.

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Автор: Надежда Егорова
#украина #лнр #дейнего
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