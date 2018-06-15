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 США не обсуждают с КНДР присутствие своих войск в Южной Корее — Сеул

США не обсуждают с КНДР присутствие своих войск в Южной Корее — Сеул
11:14   15 Июня 2018
Весь мир
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США не обсуждают с КНДР присутствие своих войск в Южной Корее — Сеул

США не обсуждают с КНДР присутствие своих войск в Южной Корее — Сеул

Это касается только альянса между Вашингтоном и Сеулом, подчеркнул высокопоставленный представитель администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Слова политика приводит в пятницу агентство Reuters.

Собеседник издания уточнил, что накануне саммита США и КНДР между Вашингтоном и Сеулом состоялись переговоры, в ходе которых стороны обсудили вопрос о скором достижении цели денуклеаризации КНДР. Какие именно сроки разоружения обговаривались, южнокореец не уточнил. Тем не менее он подчеркнул, что никаких изменений касательно размещения войск США в Южной Корее не вносилось.

США не обсуждают с КНДР присутствие своих войск в Южной Корее — Сеул

Американский президент Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились 12 июня в Сингапуре. Стороны обсудили шаги по нормализации двусторонних отношений, а также условия полного разоружения КНДР. По итогам переговоров они подписали документ, закрепляющий обязательства Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Штаты пообещали остановить военные учения с Южной Кореей, о чем на протяжении многих лет просили северокорейцы.

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Автор: Юлия Халус
#сша #кндр #армия #политика #южная корея #новости #весь мир
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