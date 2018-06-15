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11:04   15 Июня 2018
Весь мир
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Россия и Саудовская Аравия намерены расширить список участников ОПЕК

Россия и Саудовская Аравия намерены расширить список участников ОПЕК

Стороны договорились о продолжении сотрудничества в области стабилизации рынков углеводородов.

Королевство Саудовская Аравия и Российская Федерация расширят кооперацию в области энергетики, особенно в нефтегазовом секторе, следует из совместного заявления министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха.

Стороны также условились пригласить к сотрудничеству крупных производителей нефти. Главная цель соглашения — стабилизация нефтяного рынка, которая поддерживается надежным и достаточным предложением. 

Страны планируют и дальше поощрять инвестирование в нефтегазовый сектор, чтобы удовлетворить растущий спрос на углеводороды и компенсировать ущерб от естественного снижения добычи сырья. Россия и Саудовская Аравия также планирую наращивать инвестиции в энергетику для повышение эффективности и устойчивости международной финансовой системы. 

Разработка совместного соглашения, учитывающего указанные принципы, продолжается.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #саудовская аравия #опек
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