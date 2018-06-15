Центробанк отозвал лицензии «Сибирского дома страхования» и «Юнимара»

Также в материалах регулятора говорится, что ЦБ приостановил действие лицензий страхового и перестраховочного брокера «Юнимар».

Компания «Сибирский дом страхования» лишилась лицензий на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на этом объекте, на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, а также на осуществление перестрахования. Лицензии были отозваны по причине добровольного отказа субъекта страхового дела от осуществления деятельности, предусмотренной лицензиями. «Юнимар» лишился лицензий по другой причине — из-за «неисполнения надлежащим образом предписаний» ЦБ.

Приостановление действия лицензий страховщика подразумевает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений в договоры, влекущих увеличение обязательств субъекта страхового дела. При этом страховая компания обязана принимать заявления в случае о наступления страховых случаев и исполнять ранее взятые на себя обязательства.