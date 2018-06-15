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11:14   15 Июня 2018
Весь мир
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Политолог: Трамп взял курс на признание российского статуса Крыма

Политолог: Трамп взял курс на признание российского статуса Крыма

Лидер США Дональд Трамп взял курс на признание российского статуса Крыма, но пока официально вынужден действовать с учетом складывающейся конъюнктуры, считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее ВuzzFeed News, ссылаясь на источники, сообщил, что Трамп заявил главам G7, что Крым принадлежит России, поскольку все жители полуострова говорят по-русски. В Белом доме слова президента комментировать не стали.

Форманчук считает, что теперь, когда Трамп взял такой курс, он будет продвигать эту идею. Однако, по мнению политолога, мнение президента США будет постоянно варьироваться, будут откаты назад. Он действительно понимает, что Крым принадлежит России, что люди, живущие на полуострове хотят быть россиянами. 

Кроме того, Трамп прагматично смотрит на обстановку в мире и понимает, что Россия Крым не вернет. И никакие санкции и давление не повлияют на это.

Форманчук заявил, что Трамп пока открыто Крым не признает. Конъюнктура внутри США пока не в его пользу. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #крым #политика #трамп
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