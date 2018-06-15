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11:24   15 Июня 2018
Россия
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Омбудсмен Украины нарушает законодательство РФ — Москалькова

Омбудсмен Украины нарушает законодательство РФ — Москалькова

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова прилетела в Россию и находится в Ямало-Ненецком автономном округе.

Омбудсмен Украины нарушает законодательство РФ — Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что украинский омбудсмен нарушает российское законодательство. По ее словам, Денисова находится на Ямале в нарушении законодательства РФ и требует допуска к Олегу Сенцову.

Омбудсмен Украины нарушает законодательство РФ — Москалькова

Москалькова напомнила, что у Сенцова два паспорта — РФ и Украины, поэтому Денисова требует допуска к россиянину. Омбудсмену Украины отказали. Денисова обратилась за помощью, чтобы получить информацию о состоянии здоровья Сенцова.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #омбудсмен #верховная рада #москалькова
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