Омбудсмен Украины нарушает законодательство РФ — Москалькова
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова прилетела в Россию и находится в Ямало-Ненецком автономном округе.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что украинский омбудсмен нарушает российское законодательство. По ее словам, Денисова находится на Ямале в нарушении законодательства РФ и требует допуска к Олегу Сенцову.
Москалькова напомнила, что у Сенцова два паспорта — РФ и Украины, поэтому Денисова требует допуска к россиянину. Омбудсмену Украины отказали. Денисова обратилась за помощью, чтобы получить информацию о состоянии здоровья Сенцова.
На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки. З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому!— Петро Порошенко (@poroshenko) June 13, 2018