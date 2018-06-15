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Новейший арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА покажут на «Армии-2018»

Новейший арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА покажут на «Армии-2018»

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Новейший арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА покажут на «Армии-2018»

Новейший арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА покажут на «Армии-2018»

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11:29   15 Июня 2018
Россия
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Новейший арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА покажут на «Армии-2018»

Новейший арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА покажут на «Армии-2018»

На форуме «Армия-2018» будет организована площадка с авиационной техникой, на которой будет представлен новейший арктический многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Любой желающий сможет подойти к машине поближе и внимательно все изучить.

Ми-8АМТШ-ВА предназначен для взаимодействия с арктической группировкой войск. Он способен поддержать военных с воздуха, мониторить необходимые зоны, обеспечивать поисково-спасательные операции. Также у него есть специальная система наблюдения за местоположением других воздушных судов в условиях плохой видимости. 

Вертолет отлично справляется с работой в суровом климате — при температуре ниже 40 градусов. 

Машина способна нести четыре блока с неуправляемыми ракетами С-8. Также на нем можно установить пулеметы. Летать на вертолете с дополнительными топливными баками можно на расстояние 1300 километров.  

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Автор: Виктория Разумовская
#вертолет #арктика #техника #ми-8амтш #армия-2018
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