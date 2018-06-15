МИД КНР: Китай незамедлительно ответит на протекционистскую политику США

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлин на китайские товары на сумму более 50 миллиардов долларов.

Протекционистские меры Вашингтона в сфере торговли не останутся незамеченными, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

Он подчеркнул, что Китай готов последовательно отстаивать собственные интересы на международном рынке.

Ранее Белый дом ввел торговые пошлин в отношении 900 видов китайских товаров.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что считает дефицит в торговле с Китаем, который, по его словам, достигает 500 миллиардов долларов в год, неприемлемым. 22 марта американский лидер подписал меморандум, предусматривающий введение комплекса мер против «нечестной» торговой политики Пекина.

США также обвинили китайскую сторону в принуждении американских компаний к передаче их интеллектуальной собственности китайским предприятиям.

В апреле Белый дом сообщил о намерении ввести торговые пошлины в 25% на 1,3 тысячи наименований китайской продукции, общая стоимость которой оценивается в 50 миллиардов долларов. В ответ КНР решила ввести пошлины на американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию.