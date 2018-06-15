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10:52   15 Июня 2018
Россия
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Избирательная кампания по довыборам депутатов Госдумы стартовала 15 июня

Избирательная кампания по довыборам депутатов Госдумы стартовала 15 июня

Дополнительный выборы в Госдуму VII созыва пройдут в семи одномандатных округах 9 сентября, так как ранее эти места освободились, объясняли ранее в Центризбиркоме (ЦИК).

Секретарь комиссии Майя Гришина рассказала, что постановление, которое ЦИК приняла накануне, в пятницу официально опубликовали в «Российской газете». А значит с этого дня начинается избирательная кампания депутатов по довыборам.

В четверг, 14 июня, Центризбирком назначил дополнительные выборы в Центральном округе №98 в Калининградской области, Заволжском округе №180 в Тверской области, Нижегородском округе №129 в Нижегородской области, Амурском округе №71 в Амурской области, Самарском округе №158 в Самарской области, а также в двух одномандатных округах в Саратовской области — Саратовском округе №163 и Балашовском округе №165.

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Автор: Юлия Халус
#россия #госдума #политика #цик #новости #довыборы
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